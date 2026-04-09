Чемпионка Европы хоккею на траве лишилась квартиры из-за «схемы Долиной»

В Санкт-Петербурге чемпионка Европы по хоккею на траве лишилась двухкомнатной квартиры на Васильевском острове стоимостью 7,2 миллиона рублей.

Суд вернул двухкомнатную квартиру на Васильевском острове пенсионерке, которая продала ее три года назад за 7,2 миллиона рублей. Покупателем выступила чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова.

Перед сделкой пожилая собственница прошла все психологические тесты и процедуры для подтверждения вменяемости. Однако вскоре женщина вместе с родственниками заявила, что действовала под влиянием мошенников, которым и ушли все деньги. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.

Пенсионерка обратилась в суд. Первая инстанция постановила оставить квартиру за женщиной, обязав ее постепенно возвращать 7,2 миллиона рублей Диановой. Спортсменка попыталась обжаловать решение, но апелляция оставила его без изменений.

В итоге женщина осталась без жилья и без денег. На данный момент спортсменка живет в съемной квартире. Кроме того, все эти годы она платила коммунальные счета за проблемную недвижимость.

Напомним, что термин «схема Долиной» закрепился в СМИ после дела с квартирой народной артистки Ларисы Долиной в 2024 году. По такой схеме пожилой собственник продает жилье, а позже идет в суд и ссылается на психологическое давление. Суд возвращает квартиру продавцу, а покупатель остается ни с чем.