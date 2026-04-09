Россиян предупредили о скрытых доплатах при покупке авто из Южной Кореи

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Автомобилистов из России предупредили, что самостоятельный ввоз автомобилей из Южной Кореи грозит дополнительными расходами на штрафы и простой.

Автоэксперт Алина Ревук в беседе с «ФедералПресс» рассказала о рисках при ввозе автомобилей из Южной Кореи. По ее словам, корейские машины с пробегом 10–30 тысяч километров находятся в идеальном состоянии, поскольку местные жители меняют автомобили каждые три года из-за высоких налогов.

Из Кореи можно заказать любую марку, включая «БМВ» или «Мерседес». Однако эксперт предупредила, что существуют модели с незнакомыми россиянам названиями. Например, «Киа Морнинг» — это та же «Киа Пиканто», только для корейского рынка. В некоторых случаях запчасти от российских аналогов не подходят, и их приходится заказывать из Азии.

Ревук не рекомендует организовывать ввоз самостоятельно. У частных лиц нет налаженной схемы, а брокеры в первую очередь пропускают грузы компаний, которые привозят автомобили регулярно. За каждый день простоя сверх трех дней на площадке взимают доплату.

Эксперт также посоветовала не верить слишком оптимистичным обещаниям. Нормальный срок доставки составляет полтора месяца и больше. Обещания в 20–30 дней являются либо рекламным трюком, либо признак фирмы-однодневки. Также покупателя должны насторожить о низкие цены на сайтах.

С декабря 2025 года действуют новые правила расчета утильсбора. Некоммерческий сбор применяется только к машинам мощностью до 160 лошадиных сил. Все, что свыше, облагается коммерческим сбором. Разница может составлять сотни тысяч рублей, добавила Ревук.

По ее словам, с 1 апреля 2026 года закрыли серые схемы растаможки через страны ЕАЭС. Теперь все автомобили растамаживаются во Владивостоке по новым правилам. Растаможка оформляется сразу на конечного покупателя, то есть на физическое лицо. Если владелец захочет продать машину в течение года, придется доплатить до коммерческого утильсбора.

