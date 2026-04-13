Цискаридзе рассказал о духовном пути и пасхальных традициях в своей семье

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что родители привили ему веру с детства, а дома всегда пекли куличи и делали пасхи.

Цискаридзе в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как в его семье праздновали Пасху. Он родился у верующих родителей, и они регулярно ходили на службы. В советской Грузии вера не была под запретом, но мама работала педагогом в привилегированной школе, поэтому дома вместо икон висела репродукция Мадонны, а в храм ходили далеко от дома. Мама всегда учила его благодарить в церкви, а не просить. Дома пекли куличи и делали пасхи.

Артист подчеркнул, что вера была с ним всю жизнь. В 1990-е в Большом театре он танцевал все спектакли, которые проводила Патриархия. Патриарх Алексий II сначала считал балет греховным искусством, но позже изменил мнение и остался на благотворительный спектакль с участием артиста.

Отдельно Цискаридзе рассказал о вере в Академии русского балета. В школе действует храм, где регулярно проходят службы. Все желающие могут туда прийти и помолиться.

Главным секретом воспитания молодого поколения артист назвал личный пример взрослых, поскольку принуждение вызывает только отторжение.