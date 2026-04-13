В 2026 году автопарки лесничеств Подмосковья получат 120 новых спецмашин

В 2026 году лесничества Подмосковья получат больше 120 специализированных машин для тушения пожаров и патрулирования лесов. За последние пять лет автопарк лесничеств обновился на две трети, а всю технику произвели в России и Белоруссии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о передаче лесному хозяйству региона партии спецтехники. В этом году лесничества Подмосковья получат больше 120 машин. Из них 96 уже закуплены. Среди них 28 машин для тушения пожаров, 27 единиц для хозяйственных работ и 41 автомобиль для патрулирования.

В первую очередь технику направят в Луховицы, Балашиху, Егорьевск, Солнечногорск, Орехово-Зуево и Павловский Посад. Еще 27 единиц техники будут закуплены до конца июня, сообщает 360.ru.

Воробьев отметил, что больше 40% территории Подмосковья занимают леса, а летом особенно важно обеспечить безопасность жителей. По его словам, в регионе уже есть успешный опыт мониторинга лесов с помощью видеокамер, и систему будут совершенствовать, однако без профессионалов на земле ничего не получится.