Эксперты назвали три причины провала торгов по южноуральскому золоту

Аукционы по продаже активов ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) за 162 миллиарда рублей последовательно срываются из-за отсутствия покупателей.

Росимущество объявило третьи торги по продаже активов «Южуралзолота». Итоги аукциона подведут 10 июня. Для признания торгов состоявшимися достаточно одного покупателя, который подаст заявку и внесет задаток. Первый аукцион 18 мая не привлек желающих. Голландский аукцион с понижением цены до 50% также не состоялся, так как единственную заявку отклонили.

Аналитик «Финама» Егор Вершинин в беседе с «ФедералПресс» назвал завышенную начальную стоимость формальным препятствием. Главным фактором он считает риски, связанные с самой сделкой.

По словам эксперта, прецедент принудительного изъятия актива у предыдущего владельца создает системную правовую угрозу. Покупатель получает не только бизнес, но и риск пересмотра прав собственности в будущем.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов назвал три причины отсутствия интереса. Потенциальные покупатели опасаются требований контрольных органов по поводу нарушений экологии. Также на рудниках могут быть скрытые проблемы, например нарушения правил горных работ или неправильный подсчет запасов. Многие компании уже реализуют собственные инвестпрограммы и не хотят тратить деньги на покупку «Южуралзолота».

Если и третьи торги не привлекут покупателей, стоимость могут снизить или попробовать продать активы по частям.