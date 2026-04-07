Ученые из КНР доказали влияние цитрусовых ароматов на нервную систему

Ученые из Чжэцзянского университета выявили, что цитрусовые ароматы снижают уровень стресса и усиливают положительные эмоции.

Команда китайских исследователей изучила влияние запахов цитрусовых на эмоциональное состояние человека. Долгое время эффект таких ароматов считался субъективным, поскольку реакции на запахи часто происходят на подсознательном уровне. Результаты исследования опубликованы в Food Quality and Safety.

Для изучения воздействия ученые использовали комплекс методов, объединяющий мониторинг мозговых волн и показателей вегетативной нервной системы с анализом химического состава эфирных масел.

В исследовании использовали четыре вида масел. В их число вошли апельсин сорта «навел», гибрид помело и апельсина чаншань-хую, красный апельсин и грейпфрут. Участники вдыхали ароматы, а ученые фиксировали физиологические и нейронные реакции.

Результаты показали снижение проводимости кожи, что указывает на уменьшение уровня стресса. Частота сердечных сокращений сместилась в сторону парасимпатической активности, связанной с состоянием покоя.

Одновременно наблюдались изменения мозговой активности, отражающие положительные эмоции, включая увеличение альфа- и дельта-волн в зонах, отвечающих за эмоциональный контроль, а также усиление активности в левой части мозга.

Химический анализ показал больше 60 веществ в цитрусовых ароматах, но только четыре из них, отвечающие за характерный запах цитрусовых, помогали снижать стресс и улучшать настроение.

Ученые заключили, что выделенные соединения цитрусовых воздействуют на нервную систему и эмоциональное состояние человека, снижая стресс и усиливая положительные эмоции.