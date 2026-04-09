Квартиру Пугачевой в центре Москвы выставили на продажу за 391 млн рублей

Квартиру певицы Аллы Пугачевой в центре Москвы оценили почти в 400 миллионов рублей. Риелторы отмечают, что продать объект быстро будет сложно из-за настороженного отношения покупателей к сделкам с медийными лицами.

Квартира певицы Аллы Пугачевой в районе Арбата была выставлена на продажу за пять миллионов долларов или 391,2 миллионов рублей. Площадь объекта в жилом комплексе «Филипповский» составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

Также в сделку входят два машино-места. Квартира расположена на высоком этаже и имеет видовые характеристики на Москву.

Партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская отметила, что квартира может быть продана выше рынка благодаря видам. В том же доме на шестом этаже продается лот с отделкой за 265 миллионов рублей.

Эксперт считает, что дом расположен удачно, но не в лучшей локации, так как переулки Арбата неудобны с точки зрения логистики. Продажа такого объекта может занять от полугода. Покупатели настороженно относятся к сделкам с известными людьми.