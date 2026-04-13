Налоговая нагрузка для малого бизнеса может достичь 9 процентов от выручки

С 2026 года в России вступила в силу налоговая реформа, которая серьезно поменяет условия для малого бизнеса. Порог годовой выручки для освобождения от НДС поэтапно снизится до десяти миллионов рублей к 2028 году, а налоговая нагрузка для сфер торговли и услуг может достичь 8-9% от выручки.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в разговоре с RuNews24.ru рассказал об изменениях в налоговом законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2026 года. Повышение ставки НДС с 20 до 22%, поэтапное снижение порога для уплаты налога и усиление контроля за самозанятыми меняют условия ведения предпринимательской деятельности. Согласно новым правилам, порог годовой выручки для освобождения от НДС в 2026 году составляет 20 миллионов рублей, в 2027 году снизится до 15 миллионов, а с 2028 года до отметки в десять миллионов. Предприятия, превысившие лимит, обязаны платить налог по повышенной ставке и вести сложную отчетность.

Специалист напомнил, что с 1 января отменили универсальную льготу по страховым взносам. Теперь только компании из приоритетных отраслей могут платить по пониженному тарифу. К таким отраслям относятся сельское хозяйство, IT, обрабатывающие производства, образование и туризм. Главное условие заключается в том, что доля профильного дохода должна превышать 70%. В итоге налоговая нагрузка для малого бизнеса в сфере торговли и услуг может достигать 8–9% от выручки. Это критично для предприятий с рентабельностью 5–10%.

До 1 апреля 2026 года малый бизнес может выбрать удобный налоговый режим без штрафов, напомнил Якубович. С апреля по декабрь 2026 года предприятия общепита, которые впервые стали плательщиками НДС, освобождены от его уплаты.

По его словам, форму 6-НДФЛ можно будет сдавать раз в год вместо ежеквартальной. Тех, кто впервые столкнулся с НДС, не станут штрафовать за пропуск первой декларации. Для самозанятых основная ставка налога осталась прежней, но ФНС с 2026 года начала использовать автоматические системы. Они вычисляют подмену трудовых отношений по более чем 20 параметрам. Если отношения переквалифицируют, предпринимателю доначислят НДФЛ по ставке 13% и взносы в 30% за весь период.