В Петербурге нашли способ убрать «наливайки» и сохранить бары в центре города

В Санкт-Петербурге зафиксировано сокращение количества «наливаек». Власти совместно с депутатами и барной ассоциацией нашли решения, позволяющие закрывать проблемные точки и сохранять часть баров в историческом центре.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в беседе с «Фонтанкой» сообщил, что количество «наливаек» в городе сократилось. По его словам, снижение числа подобных заведений стало заметно по уменьшению жалоб от жителей.

Поляков добавил, что власти жестко прошли по этому направлению, подчеркнув, что в центре города были культовые места, которые достойны были остаться. Однако по словам вице-губернатора было невозможно прописать в законе исключения для отдельных точек.

Также Поляков рассказал о создании общественного пространства на Думской улице. На данный момент были разработаны все решения по транспортному блоку и переводу улицы в пешеходный режим. Общий дизайн проекта на сегодняшний день определен, заключил он.