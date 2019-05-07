СМИ сообщили, где за дочь Алсу на “Голосе” странно голосовали

Проверка голосов может занять до месяца. Фото: https://www.instagram.com/abramovamikella/
Проверка голосов может занять до месяца. Фото: https://www.instagram.com/abramovamikella/

На “Первом канале” эту информацию отказались комментировать.

Эксперты определили, где за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову результаты голосования показались подозрительными. Сейчас речь идет о пяти регионах минимум — Москву, Московской, Курской, Кининградской и Кировской областях, сообщает “Лента.ру” 7 мая.

При этом “Первый канал” не стал комментировать эти результаты — впрочем, на телеканале подчеркнули, что расскажут о результатах проверки, когда ее закончат.

Итоги голосования проверяет компания Group-IB, которая занимается кибербезопасностью. Эксперты пытаются выяснить, имели место махинации и “накрутки” голосов. Вся процедура может занять до месяца.

Микелла Абрамова победила в шоу “Голос.Дети” набрал более 56% голосов. Второе место получил Максим Ержан.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Микелла Абрамова рассказала, на что потратит миллион за победу на конкурсе.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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