СМИ сообщили, где за дочь Алсу на “Голосе” странно голосовали

На “Первом канале” эту информацию отказались комментировать.
Эксперты определили, где за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову результаты голосования показались подозрительными. Сейчас речь идет о пяти регионах минимум — Москву, Московской, Курской, Кининградской и Кировской областях, сообщает “Лента.ру” 7 мая.
При этом “Первый канал” не стал комментировать эти результаты — впрочем, на телеканале подчеркнули, что расскажут о результатах проверки, когда ее закончат.
Итоги голосования проверяет компания Group-IB, которая занимается кибербезопасностью. Эксперты пытаются выяснить, имели место махинации и “накрутки” голосов. Вся процедура может занять до месяца.
Микелла Абрамова победила в шоу “Голос.Дети” набрал более 56% голосов. Второе место получил Максим Ержан.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Микелла Абрамова рассказала, на что потратит миллион за победу на конкурсе.