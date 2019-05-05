Дочь Алсу рассказала, на что потратит миллион за победу в “Голосе”

Решения по поводу пересмотра результатов голосования пока не вынесено.

Микелла Абрамова хочет продолжить карьеру певицы и потратить выигранные деньги на запись новых треков, сообщила она в интервью “Комсомольской правде”, которое газета взяла у нее сразу после завершения конкурса, но опубликовала сейчас 5 мая.

Дочь певицы Алсу призналась, что выступления в прямом эфире кажутся ей намного сложнее, чем обычные — к тому она впервые участвует в конкурсе вокала.

По словам Абрамовой, свободного времени у нее уже нет — она занимается танцами, ивритом и китайским языком.

Абрамова набрала по итогам голосования 56% голосов, но некоторые посчитали, что результаты “подтасованы”. Второе место занял Максим Ержан (у него почти 28%), а третье — Валерий Козаков.

Сейчас никакого решения по итогам проверки голосов еще не вынесено. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что шеф-редактор проекта получил инфаркт из-за стресса на работе.