Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» угодил в больницу из-за стресса

У него случился инфаркт.

Обо всем стало известно сегодня, третьего мая. Информацию распространила супруга шеф-редактор проекта «Голос. Дети» Александра Подъяпольского Алена Бородина в своем Instagram-аккаунте. Женщина написала, что ее муж находится в реанимации под наблюдением врачей еще со вчерашнего дня. Ведущая «Русского радио» написала, как ей страшно, ведь совсем недавно ее отец умер из-за инфаркта. Бородина отметила, что ни одна работа не стоит жизни. Супруга шеф-редактора передачи на Первом канале уверена, что он не выдержал стресса на работе.

«Сейчас он восстанавливается»,

— уверяет Бородина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что владельцы «Голос. Дети» обеспокоены скандалом вокруг шоу. Он разгорелся из-за победы дочери Алсу – многие считают, что она не достойна награды. Сейчас проводится расследование, в ходе которого выяснят, имела ли место быть накрутка голосов.