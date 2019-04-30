Владельцы «Голос. Дети» обеспокоены скандалом вокруг шоу

Представители компании ведут переговоры с Первым каналом.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Правообладатель отмечает, что для него случившееся – недопустимо, поэтому обе компании относятся ко всему серьезно, передает РИА Новости. Сейчас Первый канал занимается расследованием, чтобы понять, имела ли место быть накрутка голосов и действительно ли Микелла Абрамова победила своими силами или с чьей-то помощью.

Напоминаем, что итоги финала «Голоса. Дети» поверг многих телезрителей в шок. Они начали возмущаться, так как уверены, что дочка Алсу не заслужила победы. Выступление девочки набрало огромное количество «дизлайков» и гневных комментариев.

Валерий Меладзе, являющийся одним из наставников шоу, предложил пересмотреть итоги, с чем не смогли согласиться все остальные. Первый канал пока что не готов предоставить результаты проверки, но уже обнаружены некоторые подозрительные голоса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Самбурская собирается принять участие в следующем сезоне «Голос. Дети».