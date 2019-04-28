Самбурская собирается принять участие в следующем сезоне «Голос. Дети»

Российская актриса театра и кино, а с недавних пор ещё и певица Настасья Самбурская заявила о желании принять участие в шоу «Голос. Дети».

Об этом Самбурская заявила в своем аккаунте в Instagram, отреагировав на скандал вокруг финала музыкального шоу по «Первому каналу».

Она в ироничной форме заявила о том, что собирается принять участие в детском конкурсе, потому что «судьи и зрители глухие». Самбурская сообщила, что наденет «гольфики» и завяжет два хвостика, чтобы её спутали с ребенком.

«Я как бы тоже девка не бедная, пускай без голубых кровей! Но и это купим! Собираюсь на следующий сезон «Голос.Дети», — пишет Настасья в своем аккаунте.

В пятницу состоялся финал конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — Микелла Абрамова. В сети многие возмущены. «Первый канал» обещал провести проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пройдет проверка петербургской компании за подсчет итогов «Голос.Дети».