Пройдет проверка петербургской компании за подсчет итогов «Голос.Дети»

Дочка Алсу выиграла шоу. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv
Дочка Алсу выиграла шоу. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv

В прошедшем сезоне программы «Голос.Дети», которая идет по «Первому каналу», победу одержала дочь певицы Алсу. Девочка набрала 56,6% голосов.

Оказалось, что подсчетами голосов в финале шоу занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы». У общественности появились сомнения в достоверности оглашенных результатов.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что разрыв в голосовании подозрительно слишком велик. Финал шоу выиграла Микелла Абрамова. Юная победительница является дочкой певицы Алсу.

Телеканал начал проверку частности результатов голосования. Известно, что победитель в шоу выбирает посредством смс-голосования зрителей.

Компания «СМС сервисы» является провайдером, который реализует подключение к номерам всех главных операторов в России и СНГ. Организация зарегистрирована в 2001 году в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что российский актер Дмитрий Нагиев допустил пересмотр результатов “Голоса”.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
голос Дети первый канал смс сервисы
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