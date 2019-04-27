Нагиев допустил пересмотр результатов “Голоса”

Нагиев считает, что если Абрамова победила честно, недовольных нужно игнорировать. Фото: https://www.instagram.com/nagiev.universal
Нагиев считает, что если Абрамова победила честно, недовольных нужно игнорировать. Фото: https://www.instagram.com/nagiev.universal

Ведущий заявил, что если слухи о махинациях подтвердятся, финал проведут еще раз.

Дмитрий Нагиев считает, что стоит провести повторный, “честный” финал, если подтвердится подтасовка результатов на шоу “Голос.Дети”, о чем сообщил РБК 27 апреля. Если манипуляций не обнаружат, недовольных надо игнорировать, уверен ведущий шоу.

В детском конкурсе пения на “Первом канале” победила Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу. Зрители обвинили 10-летнюю девочку в подтасовке голосов. На странице конкурсантки в Instagram фанаты и ненавистники ведут ожесточенные дебаты.

На “Первом канале” согласились проверить голоса. В СМИ сообщают, что девочка могла победить благодаря фан-клубам других известных российских звезд.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Абрамова почти вылетела из шоу, но вернулась в него благодаря своему исполнению песни Юлии Началовой, которая умерла от сепсиса.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Нагиев допустил пересмотр результатов “Голоса”
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