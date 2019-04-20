Дочь Алсу прошла в финал “Голоса” с песней Началовой

Один из главных хитов умершей артистки принес девочке 44% голосов зрителей.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, смогла выйти в финал телешоу “Голос. Дети” благодаря своему исполнению песни умершей певицы Юлии Началовой, сообщил “Первый канал” 20 апреля.

Девочке 10 лет, она попала в дополнительный раунд — за неделю до него она фактически “вылетела” из конкурса после оценок жюри. Абрамова исполнила песню “Герой не моего романа” — с ней она получила 44% голосов зрителей.

Юлия Началова скончалась в этом марте. Причиной стала остановка сердца из-за сепсиса — артистке исполнилось 38 лет. “Герой не моего романа” является одной из самых известных ее песен.

Микелла является второй дочерью Алсу, всего у певицы трое детей, она замужем за бизнесменом Яном Абрамовым.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Началова якобы не смогла оплатить лечение.