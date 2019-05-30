Беглов объяснил, почему «Метрострой» снова задерживает Фрунзенский радиус

Александр Беглов отметил, что на строительство Фрунзенского радиуса выделено 3,8 млрд рублей. Фото: Администрация Петербурга
Александр Беглов отметил, что на строительство Фрунзенского радиуса выделено 3,8 млрд рублей. Фото: Администрация Петербурга

Глава Санкт-Петербурга заверил, что на это есть объективные причины.

Промедления в строительстве новых станций метро прокомментировал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов сегодня, 30 мая, в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Он признал, что подрядчик снова отстает от графика возведения Фрунзенского радиуса. Дело в том, что есть проблемы с поставками необходимо оборудования, объяснил Беглов. Он также отметил, что уже распорядился, чтобы компания не ждала, пока оно будет доставлено – пускай «Метрострой» сам едет за кабелями и предметами пожарной безопасности.

Врио губернатора подчеркнул, что подрядчик получил от города 3,8 миллиарда рублей. То есть правительство делает все, что от него зависит, уверяет Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Метрострой» не получит от властей Петербурга 850 миллионов рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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