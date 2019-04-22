«Метрострой» не получит от властей Петербурга 850 миллионов рублей

Компании было полностью отказано в иске.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил, что город ничего не должен «Метрострою».

Напоминаем, что судебное разбирательство началось по инициативе компании в 2018 году. Дело в том, что Смольный хотел разорвать контракт с «Метростроем», так как подрядчик не укладывался в сроки. Компания же посчитала, что власти должны дать им время, продлив срок работ по контракту до 31 мая 2019 года, передает ТАСС. Также «Метрострой» пытался отсудить почти 850 миллионов рублей, которых не получит.

Компания сейчас продолжает строить подземку – Смольный дал ей второй шанс. Конфликт между городом и «Метростроем» начался с того, что строители объявили забастовку, так как уверяли, что компания им ничего не платит. «Метрострой» хотели признать банкротом, но с налоговой она пришла на примирение и сейчас пытается реабилитироваться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Метрострой» погасил штраф за заборы у стадиона на Крестовском.