«Метрострой» погасил штраф за заборы у стадиона на Крестовском

«Метрострой» в конце марта выплатил штраф в размере 250 тысяч рублей. Фото: Рixabay
«Метрострой» в конце марта выплатил штраф в размере 250 тысяч рублей. Фото: Рixabay

В Санкт-Петербурге продолжаются разбирательства с наследием прошедшего летом 2018 года чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает «Форпост» со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

По данным издания, компания «Метрострой» в конце марта выплатила штраф в размере 250 тысяч рублей, возложенный на нее из-за своевременно не демонтированных заборов в зоне вокруг стадиона на Крестовском острове.

Изначальная сумма штрафа составляла 500 тысяч рублей, однако позже арбитражный суд снизил санкцию в два раза.

Отметим, в настоящий момент заборы, установленные к чемпионату мира по футболу остались на Южной дороге, Северной дороге Крестовского острова, а также на набережной Гребного канала и Теннисной аллее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Метрострой» лишился контракта на модернизацию Северной верфи.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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«Метрострой» погасил штраф за заборы у стадиона на Крестовском
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