Феттель считает, что Хэмилтон украл у него победу на Гран-при Канады

Пилот Ferrari Себастьян Феттель раскритиковал судей Гран-при Канады за решение оштрафовать его на 5 секунд, что повлекло его проигрыш на турнире.

Феттель на Гран-при Канады опередил Льюиса Хэмилтона из Mersedes на 1,4 секунды и пришел на финиш первым. Однако победа досталась Хэмилтону, поскольку Феттель был оштрафован на 5 секунд за небезопасное возвращение на трассу после ошибки.

«Я был вынужден проехать по траве и вернуться на трассу, куда мне было деваться?», — сказал гонщик в радиопереговорах с командой Ferrari.

В ответ ему посоветовали сосредоточиться на гонке, напомнив, что до финиша осталось всего 10 кругов.

«Я сосредоточен. Но они крадут у нас гонку», — ответил Феттель.

После заезда гонщик не стал парковать болид в зоне призеров и отказался давать комментарии по поводу заезда.

Как пишет sport24, Феттель подошел к табличке с цифрой «1» и поставил ее на место, где должна была стоять его машина. Напротив «Мерседеса» Хэмилтона Феттель поставил табличку с цифрой «2».

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