Феттель считает, что Хэмилтон украл у него победу на Гран-при Канады

Пилот Ferrari Себастьян Феттель раскритиковал судей Гран-при Канады за решение оштрафовать его на 5 секунд, что повлекло его проигрыш на турнире.
Феттель на Гран-при Канады опередил Льюиса Хэмилтона из Mersedes на 1,4 секунды и пришел на финиш первым. Однако победа досталась Хэмилтону, поскольку Феттель был оштрафован на 5 секунд за небезопасное возвращение на трассу после ошибки.
«Я был вынужден проехать по траве и вернуться на трассу, куда мне было деваться?», — сказал гонщик в радиопереговорах с командой Ferrari.
«Where am I supposed to go?»#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/gWjWNmdOE4
— Formula 1 (@F1) 9 июня 2019 г.
В ответ ему посоветовали сосредоточиться на гонке, напомнив, что до финиша осталось всего 10 кругов.
«Я сосредоточен. Но они крадут у нас гонку», — ответил Феттель.
После заезда гонщик не стал парковать болид в зоне призеров и отказался давать комментарии по поводу заезда.
Как пишет sport24, Феттель подошел к табличке с цифрой «1» и поставил ее на место, где должна была стоять его машина. Напротив «Мерседеса» Хэмилтона Феттель поставил табличку с цифрой «2».
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