Алибасова хотят увезти на лечение из России

Продюсера хотят лечить в европейской клинике, но сомневаются.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем рассказал сын Бари Алибасова в разговоре с ТВЦ. Он объяснил, что может понадобится увезти отца за границу, потому что там можно найти квалифицированную помощь.

«Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа»,

— считает он.

При этом сын Алибасова отметил, что отцу оказывают качественную реанимационную помощь, так что поездка в Европу пока что – это только рассуждения. Он заверил, что врачи, которые лечат продюсера, уже не один раз сталкивались с пациентами, которые отравились по той же самой причине.

«Здесь самый большой практический опыт в мире»,

— убежден сын Алибасова.

Напоминаем, продюсер выпил жидкость для очистки труб, думая, что пьет сок. В итоге он попал в больницу с ожогом пищевода.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сын Алибасова предлагает 800 тысяч тому, кто найдет кота Чучу.