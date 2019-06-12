Сын Алибасова предлагает 800 тысяч тому, кто найдет кота Чучу

Пропажу кота обнаружили после пресс-конференции журналистов.

Кот Бари Алибасова исчез из квартиры вечером во вторник 11 июня. В это время в помещении принимали журналистов, сообщает ТАСС.

Пропажу обнаружили в среду утром. Бари-младший считает, что кто-то забрал кота из-за его ценной породы: Чуча относится к канадским сфинксам. Сын продюсера и музыканта предлагает 800 тысяч рублей за возвращение или концерт группы “На-на” на празднике для того, кто вернет кота.

Канадские сфинксы не имеют шерсти из-за генетической мутации. Считается, что они очень привязаны к хозяевам, что говорит против версии, что Чуча сбежал.

Бари Алибасов создал группы «На-На» и «Интеграл». Сейчас ему 72 года. Он находится под присмотром врачей после того, как случайно выпил химическое средство.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Алибасов-младший не исключает, что отца могли отравить.