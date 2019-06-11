Алибасов-младший не исключает, что отца могли отравить

Он отметил, что на студию мог прийти кто угодно.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказал Сын продюсера Бари Алибасова в разговоре с агентством городских новостей «Москва». Он не уверен, что отец выпил очиститель для труб сам – возможно, так случилось по чьему-то злому умыслу. Сын продюсера рассказал, что в студии «постоянно проходной двор», так что остается ждать, что скажет сам Бари Алибасов.

Сейчас он, как объясняет сын Алибасова, ведет себя словно пятилетний ребенок. Он никого не узнает, но это временно – уже завтра он должен прийти в себя после медикаментозного сна. В интервью для телеканала «360» родственник также утверждал, что жизнь продюсера все еще под угрозой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сети опубликовали первое видео с Алибасовым после медикаментозного сна. На нем продюсер лежит на больничной койке с закрытыми глазами, пока вокруг суетится медперсонал. Его обещали выписать через пару дней.