В сети опубликовали первое видео с Алибасовым после медикаментозного сна

Бари Алибасов. Фото: Официальная страница / ВК
Бари Алибасов. Фото: Официальная страница / ВК

Продюсеру предстоит провести в больнице еще три дня.

Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте группы «На-На». Ее сделал сын Бари Алибасова, сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, передает РБК.

Уточняется, что на кадрах продюсер все еще находится в НИИ имени Склифосовского – его запечатлели после выхода из медикаментозного сна. Видно, что мужчина лежит на больничной койке с закрытыми глазами, а вокруг суетятся врачи.

Напоминаем, что Бари Алибасова положили в больницу 4 июня после того, как продюсеры перепутал сок с жидкостью для очистки труб. У него диагностировали ожог пищевода. В медикаментозном сне Алибасов провел пять дней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы «На-На» желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе Бари! #группанана #бариалибасов #алибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #нанаюбилей #бариалибасов

Публикация от Группа НАНА (@group_nana_)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова впал в прострацию. Медики сомневаются в дальнейшей способности Алибасова самостоятельно принимать пищу, так как он получил серьезный химический ожег.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бари алибасов больница видео
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Горизбирком зарегистрировал еще одну самовыдвиженку
Премьер-министр РФ Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Голунова признали невиновным и выпустили из-под домашнего ареста
Беглов нанес визит в предприятие «Элкус»
В Group‐IB рассказали подробнее об инциденте с дочкой Алсу на «Голос. ...
За задержание пикетчику МВД выплатит 50 тысяч рублей вместо 740
В сети опубликовали первое видео с Алибасовым после медикаментозного сна
Беглов требует сделать асфальт прочнее