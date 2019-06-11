В сети опубликовали первое видео с Алибасовым после медикаментозного сна

Продюсеру предстоит провести в больнице еще три дня.

Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте группы «На-На». Ее сделал сын Бари Алибасова, сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, передает РБК.

Уточняется, что на кадрах продюсер все еще находится в НИИ имени Склифосовского – его запечатлели после выхода из медикаментозного сна. Видно, что мужчина лежит на больничной койке с закрытыми глазами, а вокруг суетятся врачи.

Напоминаем, что Бари Алибасова положили в больницу 4 июня после того, как продюсеры перепутал сок с жидкостью для очистки труб. У него диагностировали ожог пищевода. В медикаментозном сне Алибасов провел пять дней.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова впал в прострацию. Медики сомневаются в дальнейшей способности Алибасова самостоятельно принимать пищу, так как он получил серьезный химический ожег.