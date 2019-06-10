Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова впал в прострацию

Сын Алибасова, дежурящий в больнице, рассказал о том, как отец кратковременно пришел в сознание.

Известно, что сознание вернулось к продюсеру и музыканту Алибасову после состояния медикаментозного сна, в которое его ввели. Однако очнулся Алибасов совсем ненадолго.

— Он только спросил: «Где мой кот? Все ли с ним в порядке?» — и снова уснул, — рассказывает младший Алибасов.

Сообщается также, что медики сомневаются в дальнейшей способности Алибасова самостоятельно принимать пищу, так как он получил серьезный химический ожег пищевода и желудочно-кишечного тракта. Помимо сына за здоровьем Алибасова следит его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Отметим, что продюсер и артист Алибасов уже почти неделю находится на лечении в токсикологическом отделении Склифосовского. По словам сына, вместо своего напитка музыкант опустошил стакан с химической отравой.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Начало в 12:00 часов дня.