Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Начало в 12:00 часов дня по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет транслироваться по телеканалам «Первый», «Россия-1», «Россия-24, НТВ, ОТР, «Мир», также по радиостанциям «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России».

Вопросы для президента будут приниматься с 8 часов утра 9 июня до конца программы 20 июня. В эфир будут включены наиболее интересные и важные.

Задать вопрос можно отправив сообщение или позвонив по номеру 8-800-200-40-40. Сообщения следует отправлять на номер 0-40-40. Как звонки, так и сообщения являются бесплатными. Есть ещё несколько способов задать свой вопрос, например, через официальный сайт программы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили Путин и Беглов на ПМЭФ.