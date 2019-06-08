Песков рассказал, о чем говорили Путин и Беглов на ПМЭФ

ПМЭФ продился с 6 по 8 июня. Фото: kremlin.ru, встреча Путина и Беглова 10 апреля.
ПМЭФ продился с 6 по 8 июня. Фото: kremlin.ru, встреча Путина и Беглова 10 апреля.

Врио губернатора отчитался о выполненных задачах, поставленных президентом.

Александр Беглов и Владимир Путин встречались в ходе посещения президентом Санкт-Петербурга, рассказал пресс-секретарь Путина Песков 8 июня. Врио губернатора Петербурга описал Путину, как идет развитие города.

Песков уточнил, что Беглов рассказывал о социально-экономических вопросах, в которых удалось продвинуться и решении ранее поставленных президентом задач.

Путин приезжал в Санкт-Петербург на время экономического форума. ПМЭФ начался 6 июня и закончился в субботу 8 июня.

В Санкт-Петербурге скоро выберут губернатора: дата голосования назначена на 8 сентября. Беглов является одним из 19 кандидатов на этот пост.

Санкт-Петербург получил 27 новых контрактов в ходе ПМЭФ на общую сумму в 182 млрд рублей. Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказала, что именно это были за контракты.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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