Песков рассказал, о чем говорили Путин и Беглов на ПМЭФ

Врио губернатора отчитался о выполненных задачах, поставленных президентом.
Александр Беглов и Владимир Путин встречались в ходе посещения президентом Санкт-Петербурга, рассказал пресс-секретарь Путина Песков 8 июня. Врио губернатора Петербурга описал Путину, как идет развитие города.
Песков уточнил, что Беглов рассказывал о социально-экономических вопросах, в которых удалось продвинуться и решении ранее поставленных президентом задач.
Путин приезжал в Санкт-Петербург на время экономического форума. ПМЭФ начался 6 июня и закончился в субботу 8 июня.
В Санкт-Петербурге скоро выберут губернатора: дата голосования назначена на 8 сентября. Беглов является одним из 19 кандидатов на этот пост.
Санкт-Петербург получил 27 новых контрактов в ходе ПМЭФ на общую сумму в 182 млрд рублей. Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказала, что именно это были за контракты.