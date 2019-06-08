Петербург заключил 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума Смольный заключил 27 контрактов на общую сумму инвестиций 182,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Больше всего денег город смог привлечь, благодаря соглашению с руководством российских железных дорог — 88 млрд рублей. На эти средства в Петербурге планируют создать высокоскоростную связь с пригородами Северной столицы, построить новые ветки и купить новые вагоны.

Ещё 10 млрд рублей инвесторы выделят на строительство терминально-логистического центра Бронка, около 20 млрд рублей уйдёт на развязку между ЗСД и Витебским проспектом.

АО «Швабе» обещает вложить 10,6 млрд рублей в постройку клинического онкологического диспансера и центра паллиативной медицины. В то же время АО ГК «ЕКС» за 10,6 млрд рублей построит перинатальный центр в Калининском районе, а «Русская Балтика» за 2,4 млрд рублей консультативно-диагностический центр «Славянка».

Также в сферу медицины планируют вложиться лечебно-диагностический центр им. С. М. Березина, который выделит 1,2 млрд рублей на центр дистанционной лучевой терапии. 1 млрд рублей будут стоить пансионаты для пожилых людей, которым необходим стационарный социальный уход. Ровно столько готова проинвестировать в их создание «Забота и Опека».

В системы теплоснабжения Петербурга вложить 14 млрд рублей решились ПАО ТГК-1. Ещё 10,3 млрд рублей вложат в создание на территории особой экономической зоны Петербурга новых предприятий, в том числе фармацевтических. 6,5 млрд рублей направит «Петербургский нефтяной терминал» на ремонт капитальных объектов терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории «Большого порта «Санкт-Петербург».

В Шушарах за 2,4 млрд рублей ООО «ОРЦ ФУД МАРКЕТ». построит оптово-распределительный продуктовый торговый центр.

1 млрд рублей инвесторы выделят на создание нового городского пространства в Пушкинском районе с применением решений «умный город».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на ПМЭФ-2019 заключили 650 соглашений на 3,1 трлн рублей.