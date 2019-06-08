На ПМЭФ-2019 заключили 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

За три дня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) посетили более 19 тысяч гостей из 145 стран мира. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, на полях ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений, а сумма инвестиций составила 3,1 трлн рублей.

Около трети всех контрактов пришлось на инвестиционные проекты в Ленобласти, представители которой смогли заключить 45 соглашений, тем самым пополнив инвестиционный портфель региона на общую сумму 999,6 млрд рублей.

Отмечается, что самыми крупными делегациями на ПМЭФ были предприниматели из Китая и США.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что самым крупным проектом, заявленным на форуме, стало создание в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа компании ООО «РусХимАльянс». Сумма инвестиций в проект составит 750 млрд рублей.