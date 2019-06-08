Ленобласть на ПМЭФ привлекла почти 1 трлн рублей инвестиций

Заключение договора между Ленобластью и "Еврохим". Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Заключение договора между Ленобластью и "Еврохим". Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Ленинградская область подписала на ПМЭФ-2019 инвестиционные соглашения на общую сумму 1 триллион рублей. В рамках форума Ленобласть подписала 45 соглашений. Инвестиционный портфель региона пополнился на общую сумму 999,6 млрд рублей.

Самым крупным проектом, заявленным на форуме, стало создание в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа компании ООО «РусХимАльянс». Сумма инвестиций в проект составит 750 млрд рублей.

Также на ПМЭФ-2019 состоялась церемония запуска в эксплуатацию завода по производству аммиака в Кингисеппе. Проект принадлежит компании «ЕвроХим». Общий объем вложений — 1,2 млрд долларов.

Кроме того, на форуме подтвердились намерения подписать специальные инвестиционные договоры при реализации проектов ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» в Кингисеппе на сумму 162 млрд рублей.

Среди прочих контрактов стоит выделить подписанный между Ленобластью и «Холдинговой компанией «Новотранс» договор о вложении 46,5 млрд рублей в строительство терминала в Усть-Луге, а также контракт на строительство зернового и угольного терминалов компаний «Технотранс» и «СПК Высоцк» в Выборгском районе на суммы 13 млрд рублей и 24 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти запускают механизм организованной миграции.