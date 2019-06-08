В Ленобласти запускают механизм организованной миграции

Для регулирования количества мигрантов Ленобласть будет использовать организованный набор кадров из-за рубежа. Об этом на ПМЭФ-2019 заявил зампредседателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

По словам Ялова, необходимо внедрять с организованную схему работы мигрантами в их родных странах. Такая система включает в себя подготовку кандидата на трудоустройство, повышение его квалификации, обучение русскому языку, проверку по базам МВД России, оценку имеющего уровня знаний и умений.

«Таким образом, работодатель привлекает необходимого специалиста, а иностранный работник приезжает в Россию с пониманием будущего места работы», — сказал Дмитрий Ялов.

Отмечается, что в Ленобласти уже начал работать пилотный проект организованного набора трудовых мигрантов из Узбекистана для временного трудоустройства в России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мигранты активно заполняют квартиры Петербурга, скупая доли в жилых комплексах.