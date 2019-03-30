Мигранты активно заполняют квартиры Петербурга, скупая доли в жилых комплексах

Такое соседство и тенденция, по мнению Росреестра, в последние годы прослеживается все очевидней. Причем скупать квартиры для тех же мигрантов могут и граждане России.

Самыми активными покупателями в долевом строительстве стали жители других регионов, которые приезжают в Петербург. Об этом сообщает Росреестр. Чаще покупателями становятся жители Дальнего Востока и Сибири или северных городов — Архангельска, Мурманска и других.

Отмечаете, что покупают жители регионов квартиры чаще всего для мигрантов. Запрет на продажу поставить никто не может. Изменить ситуация и не заполнять свой дом нелегалами возможно только при введении миграционного учета, сообщила “Мойке78” юрист Ольга Безбородова.

Покупка доли для мигрантов из зарубежья обходится в среднем в 500 тысяч рублей. Однако мигранты стали для агентств недвижимости шансом заработать. Так, за 2018 года, иностранные граждане увеличили бюджет города на 6,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в доме на улице Декабристов незаконно прописали 250 мигрантов.