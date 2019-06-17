Цаллагов не полетит на сборы «Зенита» в Австрию

Ибрагим Цаллагов. Фото: ФК
Ибрагим Цаллагов. Фото: ФК "Зенит"

Игрок петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов не примет участие в первом сборе команды в Австрии. Об этом рассказал агент футболиста Джамал Акаев.

По словам Акаева, Цаллагов прекрасно показал себя в матчах чемпионата России.

«Цаллагов — один из лучших правых защитников вместе с Мариу Фернандесом из ЦСКА, а «Зенит» ему шанса не дает», — отметил Акаев.

Агент футболиста подверг жесткой критике политику клуба по отношению к арендованным игрокам.

«Такое отчасти девиантное поведение со стороны клуба, конечно же накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков», — цитирует слова Акаева Sport24.

Прошлый сезон Цаллагов провел в аренде в ФК «Рубин». За казанский клуб Цаллагов успел сыграть 16 матчей в РПЛ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин вероятно продолжит свою карьеру в петербургском «Зените».

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