В Петербурге фигуристка проломила ребёнку череп коньком

В Петербурге ребенок получил открытую черепно-мозговую травму во время тренировки. Девятилетний мальчик доставлен в детскую больницу №2 в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 17 июня около 14:00 в спортивной школе «Динамо» на улице Каховского. Во время тренировки по фигурному катанию мальчик упал на лед и ему на голову коньком наступила, проезжающая мимо фигуристка.

Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и вдавленный перелом передней лобной кости. Мальчик находится в реанимации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Красногвардейском районе женщина ошиблась парадной, за что местный житель выстрелил в нее три раза из пистолета. Женщина после происшествия написала заявление в полицию.