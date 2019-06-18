В Красногвардейском районе женщина ошиблась парадной, за что местный выстрелил в нее три раза из пистолета

Женщина после происшествия написала заявление в полицию.
Вероятно, звонок женщины стал последней каплей для местного жителя, поскольку незначительная ошибка могла стоит женщине очень дорого. Об этом сообщают сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти.
Заявительница сообщила, что перепутала парадные и позвонила в чужую дверь дома 5 по улице Помяловского, из которой вышел неизвестный мужчина и произвел три выстрела в нее.
Полицейские оперативно выехали по указанному адресу и задержали 72-летнего злоумышленника, у которого изъяли пневматический пистолет, баллон для магазина и металлический пульки.
По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неспортивные игры с огнестрельным устроили мужчины на стадионе в Выборге.