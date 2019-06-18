Неспортивные игры с огнестрельным устроили мужчины на стадионе в Выборге

Возбуждено уголовное дело по статье “хулиганство”. Фото: https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело по статье “хулиганство”. Фото: https://pixabay.com

Одного из них госпитализировали с огнестрельным ранением бедра.

Из медицинского учреждения накануне поступило сообщение сотрудникам полиции. В медучреждении Выборга сообщили, что к ним был доставлен в тяжёлом состоянии мужчина 45 лет. Об ом сегодня рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники скорой помощи забрали мужчину около 00:40 в Выборге с территории стадиона на Паровой улице.

По предварительной информации, в результате ссоры стрелял 61-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело по статье “хулиганство”. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в спортшколе на Петроградской стороне с травмами госпитализировали 9-летнего мальчика.

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