В спортшколе на Петроградской стороне с травмами госпитализировали 9-летнего мальчика

Сотрудники полиции начали проверку для выяснения всех обстоятельств.

О происшествии полиции сообщили сотрудники медицинского учреждения, куда был госпитализирован воспитанник школы. Как передали полиции врачи, ребенка 9 лет доставили с травмами. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сотрудники сокрой помощи выезжали в спортивную школу на улице Каховского. Каким образом школьник получил травмы, и кто теперь будет нести ответственность за это, выяснят сотрудники полиции после проведенной проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургской подземке загорелся поезд.