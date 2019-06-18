В петербургской подземке загорелся поезд

Индент произошел на четвертой — оранжевой — линии метрополитена.

Уже известно, что инцидент произошел ранним утром 19 июня на Оранжевой линии петербургского метрополитена. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в экстренных службах.

Движение временно было приостановлено. Причиной тало возгорание состава. Правда ликвидировать аварию удалось через восемь минут и уже спустя непродолжительное время составы вновь начали ходить согласно графику.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Московском проспекте тонированная Lada Priora не затормозила: Двоих увезла скорая.