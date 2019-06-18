На Московском проспекте тонированная Lada Priora не затормозила: Двоих увезла скорая

Водитель Lada Priora сразу же оттащил пострадавших на обочину. Фото: https://vk.com/botsad_spb
Водитель Lada Priora сразу же оттащил пострадавших на обочину. Фото: https://vk.com/botsad_spb

Дорожная авария произошла в ночь с 17 на 18 июня.

О дорожно-транспортной авария сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. По словам свидетелей аварии, ДТП произошло на Московском проспекте перед улицей Типанова в сторону Пулково.

Также очевидцы пишут, что ДТП произошло около 03:00. Автомобиль не затормозил и в результате столкновения с другим транспортным средством, пострадали как минимум двое пассажиров.

Водитель Lada Priora сразу же оттащил пострадавших на обочину.

“Минимум двое пассажиров в каретах скорой. Водителя приоры сначала оттащили в сторону, потом пришёл в себя”, — пишут свидетели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Страстный поцелуй” в зоне kiss and fly Пулково произошел между двумя машинами.

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