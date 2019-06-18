“Страстный поцелуй” в зоне kiss and fly Пулково произошел между двумя машинами

Судя по размещенным фотографиям, авария было незначительной. Фото: https://vk.com/spb_today

Судя по размещенным фотографиям, авария было незначительной. Фото: https://vk.com/spb_today

“Страстный поцелуй” в зоне kiss and fly Пулково произошел между двумя машинами

Так называемая 15-минутная зона, свободная от оплаты, стала достаточно дорогой для владельцев транспортных средств.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Авария произошла накануне, участниками которой стали две машины.

Водитель выбрали для аварии зону kiss and fly, которая традиционно 15 минут предполагает свободную от оплаты парковки зону. Судя по размещенным фотографиям, авария было незначительной. В результате столкновения никто не пострадал. Однако удивителен факт, что авария вообще произошла. Ведь в данной зоне движение автомобилей не предполагает скорость выше 20 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе сотрудники ДПС устроили погоню за трёхколёсным Mercedes.