В Адмиралтейском районе сотрудники ДПС устроили погоню за трёхколёсным Mercedes

Водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться.

Искры в разные стороны и три колеса не помеха держать высокую скорость — сотрудник ДПС ОГИБДД по Адмиралтейскому району около 00:45 гнали по району Петербурга трёхколёсную иномарку.

Водитель на высокой скорости пытался скрыться от правоохранительных дорожных инспекторов. Эпичное видео была размещено в группе “Дорожный Инспектор” в социальной сети “ВКонтакте”.

Как сообщают там, водитель предположительно был в состоянии алкогольного опьянения. Потеря одного колеса не мешала злоумышленнику резво уходить от погони и делать крутые виражи на дороге.

После непродолжительной погони нарушителя задержали. Помимо того, что водитель был пьян, у него не оказалось водительского удостоверения. По словам очевидцев, мужчина на Mercedes передвигался на трех колесах еще с Таллинского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Киевском шоссе после ДТП госпитализировали водительницу.