На Киевском шоссе после ДТП госпитализировали водительницу

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Насколько тяжелое ее состояние – не уточняется.

Инцидент случился 17 июня в Ленинградской области недалеко от деревни Дони. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля – автобус и иномарка. По предварительным данным, пострадал только один человек – женщина сидела за рулем красной машины. Врачи, прибывшие на место происшествия, уже госпитализировали ее. Пока что никаких официальных данных не поступало.

На видео, которое сняли очевидцы, хорошо видны повреждения автомобиля. Остается надеется, что водительница придет в себя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мотоциклист в коме после ДТП на Пискаревском. Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение. На снимке виден поврежденный мотоцикл, а также пятна на асфальте – скорее всего это кровь.

дтп ленинградская область пострадавшая
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе
На Киевском шоссе после ДТП госпитализировали водительницу
Кудрин: «социальный взрыв» возможен из-за бедности
BadComedian и Kinodanz примирились
ООН: население планеты увеличится на 2 млрд человек к 2050 году
В Выборгском районе объявили войну борщевику
Мотоциклист в коме после ДТП на Пискаревском
Юная велосипедистка угодила под колеса «Ниссана» в Ленобласти