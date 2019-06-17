На Киевском шоссе после ДТП госпитализировали водительницу

Насколько тяжелое ее состояние – не уточняется.

Инцидент случился 17 июня в Ленинградской области недалеко от деревни Дони. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля – автобус и иномарка. По предварительным данным, пострадал только один человек – женщина сидела за рулем красной машины. Врачи, прибывшие на место происшествия, уже госпитализировали ее. Пока что никаких официальных данных не поступало.

На видео, которое сняли очевидцы, хорошо видны повреждения автомобиля. Остается надеется, что водительница придет в себя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мотоциклист в коме после ДТП на Пискаревском. Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение. На снимке виден поврежденный мотоцикл, а также пятна на асфальте – скорее всего это кровь.