Мотоциклист в коме после ДТП на Пискаревском

Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.

Инцидент случился сегодня, 17 июня. Обо всем рассказывается в посте Telegram-канала «Аварийный Петербург». Пока что никаких официальных данных не поступало. Согласно информации, распространяемой в мессенджере, 35-летний байкер ехал по Пискаревскому проспекту как вдруг врезался в ограждение. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, что и стало причиной аварии. В результате он впал в кому.

На снимке, прикрепленном к сообщению, виден поврежденный мотоцикл, а также пятна на асфальте – скорее всего это кровь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что юная велосипедистка угодила под колеса «Ниссана» в Ленинградской области. Девушка ехала по пешеходному переходу, когда ее сбил 80-летний автомобилист. У пострадавшей диагностировали разной степени травмы, она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает.