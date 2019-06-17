Юная велосипедистка угодила под колеса «Ниссана» в Ленобласти

Девочку сбил 80-летний автомобилист.

Инцидент случился сегодня днем, 17 июня. Обо всем рассказали в сообществе во «Вконтакте» под названием «Дорожный инспектор».

Известно, что все произошло в Кировском районе Ленинградской области примерно в половину четвертого дня. 16-летняя девушка переезжала дорогу по пешеходному переходу недалеко от дома номер 23 по Никольскому шоссе в городе Отрадное. В этот момент на нее наехал автомобиль «Ниссан», за рулем которого сидел пенсионер, передает издание «Фонтанка». На место прибыла карета скорой помощи, которая доставила школьницу в больницу. Там у девочки диагностировали травмы различной степени тяжести.

Напоминаем, что подобный инцидент также случился с другим «Ниссаном» и пожилой женщиной. Внедорожник наехал на пешехода, в результате чего она погибла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сломавшийся тепловоз перегородил проспект Обуховской обороны.