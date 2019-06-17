Сломавшийся тепловоз перегородил проспект Обуховской обороны

Машины объезжали состав через тротуар. Фото: https://vk.com/spb_today
Машины объезжали состав через тротуар. Фото: https://vk.com/spb_today

По состоянию на 16:00 автомобильная пробка на участке никуда не исчезла.

Тепловоз РЖД сломался, да так неудачно, что перекрыл движение по проспекту Обуховской обороны Санкт-Петербурга в понедельник 17 июня, о чем сообщили очевидцы в социальной сети.

Авария произошла около 14:00 на участке между перекрестками с Бергольц и Ткачей. Из-за тепловоза по проспекту не могли проехать трамваи, а машины нашли объезд через тротуар. Сейчас по данным на 16:00 пробка никуда не исчезла. По данным Яндекс.Карт, в среднем ряду еще и идут дорожные работы.

Пользователи социальных сетях шутят, что тепловоз стоило бы толкнуть. Причины поломки состава пока неизвестны. Сейчас в Санкт-Петербурга 4 балла пробок из 10, но в ближайшие часы этот показатель может вырасти до 7 баллов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что инспекторы ГИБДД проверили работу такси в Петербурге.

авто дтп Обуховской Обороны пробка пробки тепловоз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы подали 400 анкет с предложениями, как улучшить районы города
Сломавшийся тепловоз перегородил проспект Обуховской обороны
Проводник поезда пытался незаконно провезти алкоголь
Ремонт на ЗСД закроет для движения несколько полос
Облака-НЛО зависли над КАД Петербурга
Нехватку детских садов Ленобласть решит за счет субсидий частным дошкольным ...
Шаверму больше всего любят в спальных районах Петербурга
Рудников и Дацышин получили обязательные работы вместо колонии