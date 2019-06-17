Инспекторы ГИБДД проверили работу такси Петербурга

Всего Госавтоинспекция проверила свыше 4,7 тысяч машин. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова
Всего Госавтоинспекция проверила свыше 4,7 тысяч машин. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Каждому пятому водителю выписали штраф за нарушения ПДД или состояние машины.

Инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга подвели итоги операции “Такси”, о результатах которой Gazeta.SPb рассказали 17 июня. Мероприятие шло с 3 по 10 июня, за неделю инспекторы проверили свыше 4,7 тысяч машин.

Штрафы выписали 962 водителям, передают в Госавтоинспекции Санкт-Петербурга — то есть в каждой пятой машине нашли нарушения. Большинство водителей (239 человек) наказали за не пристегнутые ремни безопасности. Еще 131 водитель оштрафован за неисправное авто, 107 попались на нарушений предписаний знаков и разметки, 103 не уступали дорогу пешеходам и другим участникам движения, имевшим приоритет. Почти 100 человек заплатят за неправильное использование световых и звуковых сигналов.

Всего в УГИБДД Санкт-Петербурга составили 17 протоколов о нарушениях на должностных лиц и 10 — на юрлиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что таксист-частник отвез клиента на Думской на кладбище и ограбил.

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