Таксист-частник увез клиента с Думской на кладбище

У мужчины отобрали деньги и телефон. Фото: Baltphoto, Анатолий Климов
У мужчины отобрали деньги и телефон. Фото: Baltphoto, Анатолий Климов

Жителю Парголово распылили в глаза перцовый баллончик среди могил.

Вечер на Думской закончился для петербуржца ограблением на кладбище, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 17 июня.

Ночью в воскресенье житель Парголово хотел уехать домой и нашел частное такси с водителем из южных стран. Однако таксист и его земляк повезли петербуржца не на север, а на юг — на Волковское кладбище Петербурга.

Мужчине среди могил распылили в лицо перцовый баллончик и забрали у него деньги и телефон. Злоумышленники сбежали, а потерпевший пошел в полицию. Зацепок у полиции немного: житель Петербурга помнит лишь, что автомобиль был черным, а злоумышленники носили спортивные костюмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Московском районе Санкт-Петербурга двое неизвестных ограбили двух таксистов.

грабеж думская кладбище ограбление перцовый баллончик такси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Таксист-частник увез клиента с Думской на кладбище
В Купчино узбек изнасиловал 70-летнюю петербурженку
Подросток ограбил взрослого повара в Вырице
Потерянные деньги на Форекс можно вернуть
Неизвестные в “Волге” стреляли по прохожим на юге Петербурга
В Петербурге изменили порядок перевода жилого помещения в нежилое
УФАС хочет оштрафовать Burger King за неэтичные слоганы
Госавтоинспекция Петербурга провела рейд «Тонировка»