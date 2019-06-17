Таксист-частник увез клиента с Думской на кладбище

Жителю Парголово распылили в глаза перцовый баллончик среди могил.

Вечер на Думской закончился для петербуржца ограблением на кладбище, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 17 июня.

Ночью в воскресенье житель Парголово хотел уехать домой и нашел частное такси с водителем из южных стран. Однако таксист и его земляк повезли петербуржца не на север, а на юг — на Волковское кладбище Петербурга.

Мужчине среди могил распылили в лицо перцовый баллончик и забрали у него деньги и телефон. Злоумышленники сбежали, а потерпевший пошел в полицию. Зацепок у полиции немного: житель Петербурга помнит лишь, что автомобиль был черным, а злоумышленники носили спортивные костюмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Московском районе Санкт-Петербурга двое неизвестных ограбили двух таксистов.