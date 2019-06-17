Неизвестные грабят таксистов на Костюшко

За воскресенье у одного отобрали деньги, а у второго — ключи от машины.

В Московском районе Петербурга полиция ищет подозреваемых в грабеже. За прошедший день к ним обратились два таксиста с заявлением об ограблении, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД по Петербургу и Ленобласти 17 июня.

Один из таксистов обратился в правоохранительные органы в воскресенье и рассказал, что во дворе на Костюшко двое неизвестных отняли у него 3 тысячи рублей и сбежали. Позже другой водитель рассказал полиции во дворе на той же улице Петербурга неизвестные забрали у него ключи от машины Ford Focus.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела о грабежах. Сейчас полиция начала поиск злоумышленников, передают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Загородном проспекте Санкт-Петербурга на прохожего напали с ножом.