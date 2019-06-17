На Загородном проспекте на прохожего напали с ножом

В Центральном районе Петербурга ссора между прохожими переросла в поножовщину. Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию в воскресенье, 16 июня.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на пересечении Социалистической улицы и Загородного проспекта.

В ходе ситуативной ссоры, неизвестный ударил ножом 18-летнего парня, который в состоянии средней степени тяжести, был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о выборе меры пресечения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Саратове мужчина сделал девушке замечание за брошенный мусор и поплатился за это жизнью. Девушка нанесла погибшему ножевое ранение в спину.